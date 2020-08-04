Минспорт РФ утвердил регламент проведения спортивных мероприятий во время пандемии

ТАСС, 4 августа. Министерство спорта РФ утвердило регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории страны в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"Регламент разработан для организаторов соревнований и направлен на обеспечение безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, которые включены в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", - говорится в сообщении.