"Химки" объявили о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном

ТАСС, 4 августа. Подмосковный футбольный клуб "Химки" договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном, который 1 августа был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 51-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Ранее новым главным тренером "Химок" был назначен Дмитрий Гунько.