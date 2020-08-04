"Химки" объявили о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном

ТАСС, 4 августа. Подмосковный футбольный клуб "Химки" договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном, который 1 августа был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 51-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Ранее новым главным тренером "Химок" был назначен Дмитрий Гунько.
Юран занимал пост главного тренера команды с января 2020 года, под его руководством подмосковный клуб завоевал право на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге, а также дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). Соглашение со специалистом было рассчитано до конца сезона-2022/23. Всего под руководством Юрана "Химки" провели пять матчей, одержав три победы, по одному разу сыграв вничью и проиграв.
Юран ранее работал в тренерском штабе московского "Спартака", а также возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянскую "Мику" и подмосковный "Зоркий".
"Химки" начнут чемпионат России 8 августа домашним матчем против ЦСКА (начало - 16:00 мск).