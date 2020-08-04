Баскетболист Робинсон покинул "Химки" по истечении контракта

ТАСС, 4 августа. Американский центровой Томас Робинсон покинул баскетбольный клуб "Химки". Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Робинсон ушел из клуба по окончании срока действия контракта.

В прошедшем сезоне 29-летний американец провел за "Химки" шесть матчей, в среднем набирая за матч 5,5 очка и совершая 3,2 подбора. Всего в составе команды на его счету 34 матча, в сезоне-2017/18 он стал обладателем серебряных медалей Единой лиги ВТБ.

Помимо "Химок" Робинсон представлял в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто", "Хьюстон", "Портленд", "Филадельфию", "Бруклин" и "Лос-Анджелес Лейкерс", в лиге развития НБА - "Мэйн Ред Клос", в Китае выступал за "Бэйцзин Флай Дрэгонс" и "Сычуань Блю Уэйлс".