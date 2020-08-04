Кремлев: Федерация бокса России готова помогать ВФЛА в случае необходимости

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России будет готова помочь российской легкой атлетике в случае необходимости. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
30 июля министр спорта РФ Олег Матыцин заверил World Athletics, что до 15 августа Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оплатит просроченный ранее штраф и задолженность на общую сумму в $6,3 млн. Совет World Athletics в тот же день постановил, что рассмотрение вопроса об исключении национальной федерации из числа своих членов будет рассмотрено только в случае невыполнения этого обещания.
"Очень хорошо, если найдены средства. Если нужна будет наша помощь, мы всегда рядом и готовы помогать. Каждая спортивная федерация обязана помогать другим. Только вместе мы можем пройти все сложности", - сказал Кремлев.