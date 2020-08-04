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Кризис в российской легкой атлетике

Кремлев: Федерация бокса России готова помогать ВФЛА в случае необходимости

Генсек отметил, что федерации должны оказывать поддержку друг другу в сложные моменты

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России будет готова помочь российской легкой атлетике в случае необходимости. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

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30 июля министр спорта РФ Олег Матыцин заверил World Athletics, что до 15 августа Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оплатит просроченный ранее штраф и задолженность на общую сумму в $6,3 млн. Совет World Athletics в тот же день постановил, что рассмотрение вопроса об исключении национальной федерации из числа своих членов будет рассмотрено только в случае невыполнения этого обещания.

"Очень хорошо, если найдены средства. Если нужна будет наша помощь, мы всегда рядом и готовы помогать. Каждая спортивная федерация обязана помогать другим. Только вместе мы можем пройти все сложности", - сказал Кремлев.

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