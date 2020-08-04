Кремлев: Федерация бокса России готова помогать ВФЛА в случае необходимости

30 июля министр спорта РФ Олег Матыцин заверил World Athletics, что до 15 августа Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оплатит просроченный ранее штраф и задолженность на общую сумму в $6,3 млн. Совет World Athletics в тот же день постановил, что рассмотрение вопроса об исключении национальной федерации из числа своих членов будет рассмотрено только в случае невыполнения этого обещания.

"Очень хорошо, если найдены средства. Если нужна будет наша помощь, мы всегда рядом и готовы помогать. Каждая спортивная федерация обязана помогать другим. Только вместе мы можем пройти все сложности", - сказал Кремлев.