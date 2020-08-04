Решение РФ выплатить долги World Athletics не повлияло на планы Волкова переехать в Минск

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Получение Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) до 15 августа задолженности от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в размере $6,31 млн никак не отразится на планах легкоатлета Матвея Волкова переехать из России в Белоруссию. Об этом сообщил ТАСС отец спортсмена Константин Волков.

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет). Легкоатлет не имеет российского спортивного гражданства, так как никогда не выступал за национальную сборную на международных стартах. Волков-старший в середине июля заявил, что из-за хронических проблем в российской легкой атлетике и невозможности полноценного участия отечественных легкоатлетов в международных стартах он вместе с семьей и сыном Матвеем собирается перебраться на постоянное место жительства в Белоруссию.

"Завтра мы всей семьей на машине отправляемся из Иркутска в Минск на постоянное место жительства. Дорога будет долгой, рассчитываем приехать в Белоруссию 11 августа", - сказал собеседник ТАСС.

"Я могу предположить, что к моменту нашего приезда в Минск Россия уже выплатит задолженность перед World Athletics. Но что от этого изменится для нас лично? Нас никогда не интересовал нейтральный статус, поэтому в любом случае мы бы заявку на него не стали бы подавать. Я считаю этот статус дискриминацией для спортсменов", - продолжил Волков-старший.

Собеседник ТАСС отметил, что вид на жительство в Белоруссии возможно будет получить только после того, как они пропишутся и начнут работать, а Матвей - учиться в местном училище олимпийского резерва.

"Как только вид на жительство будет получен, мы отправим в World Athletics все необходимые документы, чтобы Матвей получил разрешение выступать на белорусских национальных стартах и в международных соревнованиях в индивидуальном порядке вне сборной команды Белоруссии. Если такое разрешение будет получено, то после обретения полноценного белорусского гражданства Матвей сможет выступать за сборную этой страны на любых соревнованиях без ограничений", - заключил Волков-старший.

World Athletics получила гарантии министра

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. Международная ассоциация легкоатлетических федераций 30 июля отсрочила выплату задолженности ВФЛА до 15 августа после того, как получила письмо от министра спорта РФ Олега Матыцина с гарантиями погашения долга к этому сроку. Совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в случае неуплаты долга до указанного срока.

Для того, чтобы российские легкоатлеты вновь получили возможность выступать под нейтральным флагом, комиссия по восстановлению ВФЛА в любой день до 30 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), условия, обозначенные 30 июля международной федерацией, будут считаться реализованными.