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Мировой футбол

Чемпион мира и Европы по футболу Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Вратарь не принимал участия в официальных встречах с мая 2019 года, когда получил сердечный приступ на тренировке
Икер Касильяс EPA-EFE/Sebastian Nogier
Описание
Икер Касильяс
© EPA-EFE/Sebastian Nogier

ТАСС, 4 августа. Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении карьеры. Об этом 39-летний вратарь написал на своей странице в Twitter.

Последним клубом Касильяса был португальский "Порту". 1 мая 2019 года испанец был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту", спустя шесть дней он был выписан из больницы, после чего в официальных встречах не участвовал.

"Важен путь, которым ты идешь, и окружающие тебя люди, а не конечная цель, к которой ты стремишься, так как путь связан с работой и усилиями, - написал Касильяс. - Думаю, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать. Спасибо".

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из мадридского "Реала", воспитанником которого он является. В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным победителем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, четырехкратным победителем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира.

Вместе с "Порту" Касильяс стал чемпионом Португалии и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

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