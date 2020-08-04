Минспорт Татарстана: для Игр стран СНГ зарезервированы все объекты

КАЗАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана зарезервировали все объекты, необходимые для проведения в Казани Игр стран СНГ, сообщил во вторник журналистам министр спорта республики Владимир Леонов.

Ранее Леонов сообщил ТАСС, что организаторы рассматривают вариант переноса Игр на начало октября текущего года.

"Мы, как локальный оргкомитет, вместе с Дирекцией спортивных и социальных проектов полностью готовы, у нас все расписано. Все объекты зарезервированы, отели зарезервированы, внутренняя логистика тоже понятная. Естественно, пока остаются проблемы с авиаперевозками. Визовых проблем нет, только Туркменистан, но мы знаем, как это сделать по отдельной ноте, наверное, вопрос только глобальный, когда откроются границы, как они сюда доберутся, потому что тоже не у всех есть там прямые сообщения, кто-то планирует зарезервировать чартер", - сказал министр.

Леонов сообщил о проведении селекторного совещания с представителями стран, была достигнута договоренность о передаче заявок до 15 августа.

"Никто не сказал нет официально на камеру на ВКС (видеоконференция - прим. ТАСС)", - сказал он.

Инициатором проведения Игр стран СНГ выступила Российская Федерация, идея была единогласно поддержана на заседании Совета глав правительств СНГ в октябре 2019 года. Первоначально планировалось, что соревнования пройдут в Казани с 20 по 27 августа, однако даты были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.