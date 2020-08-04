ФК "Ростов" и "Группа Агроком" заключили мировое соглашение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. "Агроком Холдинг" (входит в "Группу Агроком" Ивана Саввиди) отказался от возмещения со стороны футбольного клуба "Ростов" неустойки и начисленных процентов по договору займа. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе клуба.

"Между нашим футбольным клубом и "Группой Агроком" заключено соглашение, согласно которому "Агроком Холдинг" идет на уступки, полностью отказываясь от возмещения со стороны футбольного клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа. Соглашением предусмотрена уплата исключительно основного долга ФК "Ростов", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе "Агрокома" отметили, что решение пойти на компромисс принято с учетом финансовой ситуации в ФК "Ростов". "Мы в полной мере осознаем социальную значимость клуба как крупнейшего регионального спортивного проекта и высоко оцениваем его успехи на футбольных полях страны", - отметили в пресс-службе.

Ранее 15-й арбитражный апелляционный суд принял решение о взыскании с "Ростова" более 154 млн рублей по иску компании "Агроком Холдинг".

С 2015 по 2017 год компания выделила клубу более 760 млн рублей в качестве спонсорской и благотворительной помощи. Кроме того, по просьбе администрации клуба и правительства Ростовской области в сентябре 2016 года был выделен краткосрочный займ на сумму 64,7 млн рублей.

В ноябре 2019 года президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц заметил, что "всплывают" старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке. Президент "Ростова" отметил, что клуб планомерно закрывает старые долги в ущерб текущей операционной деятельности.