"Мордовия" не будет выступать в ПФЛ и потеряет профессиональный статус

"Мордовия" по итогам досрочно завершенного сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице. Из-за долгов клуб не сумел затем получить лицензию для выступления в ФНЛ, а затем и в первенстве ПФЛ, которое должно стартовать 9 августа.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Мордовия" не примет участие в этом сезоне Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и тем самым потеряет профессиональный статус. Об этом ТАСС рассказал директор саранского клуба Николай Левин.

"Время, чтобы погасить долги и пройти лицензирование в ПФЛ, ушло для нас, - сказал Левин. - Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена".

Директор "Мордовии" также отметил, что из-за пандемии начало футбольного сезона в регионе перенесено.

"Сроки старта нового сезона пока не определены. Мы даже тренироваться не можем, закрыто все. Практически все игроки, которые играли с нами в ПФЛ, разъехались. Если сезон стартует, будет играть своими ребятами, молодежь наша подросла уже", - заключил Левин.

"Мордовия" под своим нынешним названием выступает с 2005 года. В 2009 году команда вышла в первый дивизион, а по итогам сезона-2011/12 - в премьер-лигу. В элите клуб из Саранска выступал в сезоне-2012/13, а также с 2014 по 2016 годы, пока не вылетел в ФНЛ. В сезоне-2017/18 "Мордовия" играла в первенстве ПФЛ и заняла там первое место.