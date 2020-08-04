Тренировочная арена ФК "Спартак" перешла во владение Минспорта

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Тренировочная арена, расположенная около домашнего стадиона московского футбольного клуба "Спартак", передана во владение Министерства спорта России. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Площадка перейдет во владение федерального учебно-тренировочного центра "Новогорск" для проведения тренировок сборных команд. Ранее эксплуататором площадки являлось ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Компания была застройщиком ряда арен для чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Спартак" начнет новый сезон чемпионата России 9 августа, команда на "Открытие-Арене" примет "Сочи". В прошедшем сезоне клуб занял седьмое место в таблице.