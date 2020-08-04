Ковалев: Большая московская регата станет важным стартом для российских гребцов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле с нетерпением ждет старта Большой московской регаты, эти соревнования очень важны с моральной и мотивационной точки зрения. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал главный тренер сборной России Дмитрий Ковалев.

Большая московская регата пройдет с 7 по 9 августа на гребном канале в Крылатском. Изначально она должна была состояться в июне, но была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что участниками соревнований станут около 500 спортсменов из четырех стран.

"Мы уже два месяца готовимся, это будет контрольный старт для основного состава, для кого-то - отборочный старт. Спортсмены с нетерпением ждут, надеемся показать достойный результат, - сказал Ковалев. - Основной старт сезона для нас - чемпионат России, который пройдет через месяц, с дальнейшим участием в чемпионате Европы, как мы надеемся. Московская регата - это очень важный старт с моральной и мотивационной точки зрения, чтобы проверить свои силы".

"Мы выступаем расширенным составом, экипажи просматриваются. У нас полуторный состав, так что конкуренция в сборной присутствует, определенная интрига есть", - добавил специалист.