Свирин: московская регата придаст федерациям решимости в проведении соревнований

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Проведение Большой московской регаты положительно повлияет на международные гребные федерации и добавит им смелости в проведении последующих серьезных турниров. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент Федерации гребного спорта России олимпийский чемпион Алексей Свирин.

Большая московская регата пройдет с 7 по 9 августа на воде гребного канала в Крылатском. Изначально она должна была состояться в июне, но была перенесена из-за пандемии. Ожидается, что участниками соревнований станут около 500 спортсменов из четырех стран.

"Календарь в этом году усеченный, но хотя бы европейские соревнования должны пройти. Думаю, что наша регата даст большой задел и смелость нашим международным партнерам, федерациям, которые в своих комитетах принимают решения для проведения серьезных соревнований гребного сообщества. Все необходимые мероприятия на регате в Москве будут выполнены. Мы надеемся на хороший прогноз погоды, солнечные выходные и приглашаем всех посетить регату", - сказал Свирин.

Осенью запланировано проведение европейских гребных соревнований - чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет (5-6 сентября в немецком Дуйсбурге) и юниорского турнира (26-27 сентября в Белграде). Позднее станет известно о возможности проведения взрослого чемпионата Европы в польском городе Познань, турнир должен пройти с 9 по 11 октября.

"В сентябре должны пройти два первенства Европы, а 15 августа будет принято финальное решение о чемпионате Европы. Основная команда тренируется уже третий месяц, с июня. Нам нужно проводить внутренние соревнования, чтобы организовать отбор на международные турниры", - добавил Свирин.

"Мы еще не до конца пережили эту ситуацию [с коронавирусом], пока не все регионы вступили в активную фазу тренировочного процесса. Но приняли решение, что даже в сегодняшних условиях необходимо проводить соревнования. К этому нас в том числе подталкивает готовый на 90% международный календарь", - добавил глава Федерации гребного спорта России.