В чемпионате Германии планируют разрешить присутствие зрителей на трибунах

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Футбольные клубы первого и второго дивизионов чемпионата Германии проголосовали за возвращение болельщиков на трибуны в сезоне-2020/21. Об этом сообщил во вторник глава DFL Кристиан Зайферт на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

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Новые правила предусматривают запрет на занятие стоячих мест, на организованный приезд фанатов гостевой команды и на продажу алкоголя на стадионах. Кроме того, одним из центральных условий является введение персонализированных онлайн-билетов. Это необходимо для отслеживания цепочки распространения инфекции в случае заражения болельщиков коронавирусом.

"Приоритетом в Германии являются не полные стадионы, но и состояние здоровья людей", - подчеркнул Зайферт.

Окончательное решение о допуске фанатов на стадионы остается за властями федеральных земель Германии. Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер выразил сомнение в целесообразности этого в связи с ростом числа случаев заражения, который наблюдается в Германии в последние дни.

Сезон бундеслиги (высшего дивизиона чемпионата Германии) стартует 18 сентября. В сезоне-2019/20 победу в первенстве страны одержала мюнхенская "Бавария".