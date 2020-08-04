Вход на Большую московскую регату будет бесплатным

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Зрители бесплатно смогут посетить Большую московскую регату, на трибуне они будут рассажены через одного. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Дмитрий Биневский.

59-я Большая московская регата пройдет с 7 по 9 августа на гребном канале в Крылатском.

"Вход на соревнования будет бесплатным. Заполняемость трибуны должна быть не более 50%, - сказал Биневский. - Мы планируем рассадку через одного. Все приходящие на соревнования зрители и гости будут подвергаться термометрии, [предусмотрена] выдача масок на входе, антисептики будут в свободном доступе".

Он отметил, что на соревнованиях будут обеспечены все меры санитарной безопасности, а также соблюдены все регламенты Департамента спорта Москвы, Минспорта РФ и Роспотребнадзора как для зрителей, так и для участников регаты.

"Мы планируем развлекательную программу для зрителей, то есть они смогут получить удовольствие не только от спортивной борьбы на воде, но и поучаствовать в конкурсах, развлечениях", - добавил Биневский.

В 2019 году Большая московская регата прошла с 31 мая по 2 июня. Участниками стали представители России, Германии, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Казахстана, Словакии, Латвии, Молдавии и Швеции.