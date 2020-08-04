"Сочи" объявил об изменениях в расписании хоккейного турнира Sochi Hockey Open

ТАСС, 4 августа. Организаторы предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open внесли изменения в расписание матчей. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

Турнир пройдет с 4 по 8 августа при участии "Сочи", петербургского СКА, ярославского "Локомотива" и олимпийской сборной России (игроки не старше 20 лет).

Изначально команды должны были сыграть по одной встрече друг с другом, а на 8 августа был запланирован финал турнира и матч за третье место. Согласно изменениям, "Сочи" на групповом этапе трижды сыграет с олимпийской сборной России (4, 5 и 7 августа), а СКА - с "Локомотивом" (4, 6 и 7 августа). 8 августа будут определены победитель турнира и команда, занявшая третье место.

Ранее из-за обнаружения коронавируса в составе команды с турнира снялся омский "Авангард".

Все матчи турнира пройдут на ледовой арене "Шайба" в Адлере. В связи с пандемией коронавируса встречи пройдут без зрителей.