Олимпийская сборная России по хоккею разгромила "Сочи" в матче открытия Sochi Hockey Open

ТАСС, 4 августа. Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) со счетом 6:0 обыграла клуб Континентальной хоккейной лиги "Сочи". Матч стал открытием турнира Sochi Hockey Open.

У "Сочи" на матч вышли игроки не старше 19 лет. Согласно информации газеты "Спорт-Экспресс", это может быть связано с подозрениями на заражение коронавирусом в основном составе команды. Перед встречей спортивный директор "Сочи" Андрей Зюзин заявил, что в первом матче турнира примут участие молодые игроки команды, что отвечает концепции развития клуба.

Помимо "Сочи" и олимпийской сборной России, участие в турнире принимают петербургский СКА и ярославский "Локомотив", которые проведут свой матч позднее во вторник. Эти клубы впоследствии сыграют друг с другом еще два раза, так же как и "Сочи" с олимпийской сборной России. 8 августа пройдут финал и матч за третье место.

Все матчи турнира пройдут на ледовой арене "Шайба" в Адлере. В связи с пандемией коронавируса встречи пройдут без зрителей. Ранее из-за обнаружения коронавируса в составе команды с турнира снялся омский "Авангард".