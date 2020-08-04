{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ISU подтвердил, что не будет отменять серию Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21

Ранее Международный союз конькобежцев из-за последствий пандемии отменил юниорскую серию
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 августа. Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил проведение взрослой серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21, несмотря на последствия от пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На эту тему
Эффект домино. Как отмена юниорских Гран-при по фигурному катанию повлияет на зимний сезон

Ранее ISU из-за последствий пандемии отменил юниорскую серию Гран-при сезона-2020/21. Вопрос о сохранении в календаре взрослой серии рассматривался организацией в понедельник.

В сезоне-2020/21 участники каждого этапа будут разделены на три категории - спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап, фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования. Финал серии, как и планировалось, состоится в Китае, сроки проведения соревнований не определены и обсуждаются ISU.

Теги
Фигурное катаниеЗимние олимпийские виды спорта
Фигурное катание
Лакерник: этапы Гран-при по фигурному катанию пройдут как национальные соревнования
Во вторник ISU подтвердил, что не будет отменять серию Гран-при сезона-2020/21, несмотря на пандемию
Читать полностью