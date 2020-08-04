ISU подтвердил, что не будет отменять серию Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21

ТАСС, 4 августа. Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил проведение взрослой серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21, несмотря на последствия от пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее ISU из-за последствий пандемии отменил юниорскую серию Гран-при сезона-2020/21. Вопрос о сохранении в календаре взрослой серии рассматривался организацией в понедельник.

В сезоне-2020/21 участники каждого этапа будут разделены на три категории - спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап, фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования. Финал серии, как и планировалось, состоится в Китае, сроки проведения соревнований не определены и обсуждаются ISU.