{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Открытые контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 12-13 сентября в "Мегаспорте"

Во вторник Международный союз конькобежцев принял решение сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские фигуристы проведут открытые контрольные прокаты перед стартом сезона 12-13 сентября в Москве во Дворце спорта "Мегаспорт". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

На эту тему

Во вторник Международный союз конькобежцев принял решение сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона.

"Подготовка идет стандартным порядком. 8-9 сентября фигуристы заезжают в "Новогорск", готовятся там со специалистами. Открытые прокаты пройдут в "Мегаспорте" 12-13 сентября", - сказал Коган.

Теги
Фигурное катание
Фигурное катание
Москвина: участникам этапов Гран-при по фигурному катанию надо принять условия ISU
Во вторник Международный союз конькобежцев решил сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона, но ее формат будет изменен
Читать полностью