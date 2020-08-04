Открытые контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 12-13 сентября в "Мегаспорте"

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские фигуристы проведут открытые контрольные прокаты перед стартом сезона 12-13 сентября в Москве во Дворце спорта "Мегаспорт". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.