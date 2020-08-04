Открытые контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 12-13 сентября в "Мегаспорте"

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские фигуристы проведут открытые контрольные прокаты перед стартом сезона 12-13 сентября в Москве во Дворце спорта "Мегаспорт". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Во вторник Международный союз конькобежцев принял решение сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона.
"Подготовка идет стандартным порядком. 8-9 сентября фигуристы заезжают в "Новогорск", готовятся там со специалистами. Открытые прокаты пройдут в "Мегаспорте" 12-13 сентября", - сказал Коган.