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Фигурное катание

Мишин сравнил этапы Гран-при с появлением солнца на небосклоне фигурного катания

Тренер выразил уверенность в том, что спортсмены покажут высокий уровень мастерства на соревнованиях

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о проведении этапов Гран-при можно сравнить с появлением солнца на небосклоне фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал тренер Алексей Мишин.

Во вторник ISU принял решение сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона. Из-за пандемии коронавируса ISU отменил чемпионат мира, который должен был пройти в марте в Монреале.

"Это радостно. Думаю, что движение - это жизнь, а остановка - это смерть. Проведение этапов Гран-при - это появление солнца на небосклоне мирового фигурного катания. Уверен, что фигуристы будут кататься хорошо", - сказал Мишин.

Теги
Фигурное катание
Фигурное катание
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