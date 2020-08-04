Мишин сравнил этапы Гран-при с появлением солнца на небосклоне фигурного катания

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о проведении этапов Гран-при можно сравнить с появлением солнца на небосклоне фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал тренер Алексей Мишин.

Во вторник ISU принял решение сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона. Из-за пандемии коронавируса ISU отменил чемпионат мира, который должен был пройти в марте в Монреале.

"Это радостно. Думаю, что движение - это жизнь, а остановка - это смерть. Проведение этапов Гран-при - это появление солнца на небосклоне мирового фигурного катания. Уверен, что фигуристы будут кататься хорошо", - сказал Мишин.