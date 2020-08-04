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Фигурное катание

Горшков: самое главное, что фигуристы смогут соревноваться в новом сезоне

Президент Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что пока невозможно предсказать, кто в каких этапах будет участвовать
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Станислав Красильников/ТАСС
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о проведении взрослой серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 очень важно для спортсменов, которые получат возможность соревноваться. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Этапы турнира состоятся, несмотря на последствия пандемии коронавируса. В сезоне-2020/21 участники каждого этапа будут разделены на три категории - спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап, фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования. Финал серии, как и планировалось, состоится в Китае, сроки проведения соревнований не определены и обсуждаются ISU.

"Слава богу, что у спортсменов будут соревнования, это самое главное. А формат, ну что делать, ситуация диктует свои условия, поэтому вот так. На данный момент никто не знает, куда откроют границы, для кого. Так что пока предсказать, кто в каких этапах будет участвовать, невозможно", - сказал Горшков.

Ранее ISU из-за последствий пандемии отменил юниорскую серию Гран-при сезона-2020/21.

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