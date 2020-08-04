Горшков: самое главное, что фигуристы смогут соревноваться в новом сезоне

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о проведении взрослой серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 очень важно для спортсменов, которые получат возможность соревноваться. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Этапы турнира состоятся, несмотря на последствия пандемии коронавируса. В сезоне-2020/21 участники каждого этапа будут разделены на три категории - спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап, фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования. Финал серии, как и планировалось, состоится в Китае, сроки проведения соревнований не определены и обсуждаются ISU.

"Слава богу, что у спортсменов будут соревнования, это самое главное. А формат, ну что делать, ситуация диктует свои условия, поэтому вот так. На данный момент никто не знает, куда откроют границы, для кого. Так что пока предсказать, кто в каких этапах будет участвовать, невозможно", - сказал Горшков.

Ранее ISU из-за последствий пандемии отменил юниорскую серию Гран-при сезона-2020/21.