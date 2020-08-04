Тарасова: фигуристы вернут практику выступлений и посмотрят на конкурентов на Гран-при

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о проведении взрослой серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 пойдет на пользу спортсменам, они смогут вернуть практику выступлений и посмотреть на конкурентов. Такое мнение ТАСС во вторник высказала заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

Этапы турнира состоятся, несмотря на последствия от пандемии коронавируса. В сезоне-2020/21 участники каждого этапа будут разделены на три категории - спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап, фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования. Финал серии, как и планировалось, состоится в Китае, сроки проведения соревнований не определены и обсуждаются ISU.

"Это лучше, чем ничего. Еще есть время, три месяца люди будут тренироваться и знать, что первый этап Гран-при начинается тогда-то. Я считаю, что это неплохо для сегодняшней ситуации, когда нет вообще ничего", - сказала Тарасова.

"Фигуристам нужно будет вернуть практику выступлений, посмотреть программы всех, посмотреть на конкурентов, на оценки. Это очень важно. Я не считаю, что это все не нужно", - добавила собеседница агентства.