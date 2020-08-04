Москвина: участникам этапов Гран-при по фигурному катанию надо принять условия ISU

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участникам этапов Гран-при по фигурному катанию нужно принять условия, в которых будут проходить соревнования. Такое мнение ТАСС высказала тренер Тамара Москвина.

Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона. Участники каждого этапа будут разделены на три категории - спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап, фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования.

"Естественно, я довольна этим решением. ISU нашел возможность провести эти этапы. Очевидно, они будут в другом формате, чем обычно. Как мы узнаем про формат, то будем подстраиваться под него", - сказала Москвина.

"Если мы готовы участвовать в соревнованиях, то необходимо принимать все те условия, которые выставит ISU", - добавила она.

Всего будет проведено, как и изначально было запланировано, шесть этапов: Гран-при США (23-25 октября), Канады (30 октября - 1 ноября), Китая (6-8 ноября в Чунцине), Франции (13-15 ноября), России (20-22 ноября) и Японии (27-29 ноября), каждый из которых пройдет согласно рекомендациям министерств здравоохранения каждой из стран. Финал Гран-при запланирован на 10-13 декабря в Пекине и должен стать тестовым соревнованием для Олимпийских игр - 2022. Возможность проведения финала и условия организации соревнований будут обсуждаться ISU позднее с китайской стороной. Ранее в Китае был введен запрет на проведение международных соревнований, за исключением тестовых к Олимпиаде в Пекине, а также этапа Гран-при в Чунцине.