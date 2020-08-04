Непомнящий проиграл Карлсену в финале турнира Legends of Chess

ТАСС, 4 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего во втором матче финала турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Турнир проходил в онлайн-режиме.

Во вторник Карлсен одержал победу со счетом 2,5:0,5. В первом матче, который прошел в понедельник, также победил Карлсен (4:2 - на тай-брейке). Таким образом, счет в финале до двух побед стал 2-0 в пользу норвежца.

Всего в турнире принимали участие 10 шахматистов: Карлсен, россияне Непомнящий, Петр Свидлер и Владимир Крамник, Борис Гельфанд (Израиль), Аниш Гири (Нидерланды), Петер Леко (Венгрия), Василий Иванчук (Украина), Вишванатан Ананд (Индия) и Дин Лижэнь (Китай).

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.

По итогам четырех турниров в гранд-финал вышли Карлсен, Дубов, Динь Лижэнь и американец Хикару Накамура. В полуфинале Карлсен сыграет с Дин Лижэнем, Дубов - с Накамурой. Полуфинальная стадия пройдет 9-13 августа, финал - 14-20 августа, призовой фонд составит $300 тыс.