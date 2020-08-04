УЕФА опубликовал регламент проведения матчей квалификации еврокубков в условиях пандемии

Для проведения во время пандемии игр на своем поле клубы должны будут за два дня до жеребьевки проинформировать УЕФА о правилах организации соревнований в своей стране

ТАСС, 4 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформулировал регламент проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов-2019/20 и 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Для организации во время пандемии матчей на своем поле клубы должны будут за два дня до жеребьевки проинформировать УЕФА об условиях проведения соревнований в своей стране. В случае срыва матча из-за неинформированности о текущих правилах клуб получит техническое поражение и покинет турнир.

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По итогам жеребьевки клуб, определенный хозяином матча, должен сообщить о возможности проведения матча в своем регионе или предложить альтернативную страну для организации встречи, что должно быть одобрено УЕФА. Также хозяин поля должен предложить альтернативу, если гостевой клуб не может отправиться в определенную страну, не оставшись на карантине. Если клуб откажется участвовать в матче, ему будет назначено техническое поражение. Команды имеют право договариваться о проведении матча на нейтральном поле, если он будет сыгран в стране, входящей в УЕФА. В случае появления после жеребьевки в стране новых ограничений, мешающих организации встречи, УЕФА назначит клубу техническое поражение. Если встреча была перенесена по инициативе УЕФА в другую страну, то ее организацией должен заниматься клуб, являющийся по жеребьевке хозяином матча.

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В случае инфицирования кого-либо из состава клуба, матч может состояться при условии, что в заявке команды будут присутствовать 13 человек, включая одного вратаря. Если команда не может набрать 13 человек, то клубу будет дано до двух дней, чтобы провести дополнительные тесты и дозаявить игроков. В обратном случае команде будет присуждено техническое поражение. Инфицирование в судейской бригаде также не помешает проведению матча: арбитр может быть заменен на другого судью, который является представителем страны одной из команд, или на судью, не являющегося арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА). Помимо этого, на окончание сезона-2019/20 будут отменено накопительное свойство желтых карточек: предупреждения будут аннулированы после стадии 1/8 финала, а по завершению еврокубков не будут распространяться на турниры следующего сезона. Российские клубы в квалификации еврокубков и календарь сезона-2019/20 В квалификации еврокубков сезона-2020/21 принимают участие три российских клуба. "Краснодар" начнет путь в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. В квалификации Лиги Европы сыграют московское "Динамо" и "Ростов" - бело-голубые стартуют со второго раунда, клуб из Ростова-на-Дону - с третьего.

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