УЕФА опубликовал регламент проведения матчей квалификации еврокубков в условиях пандемии

ТАСС, 4 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформулировал регламент проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов-2019/20 и 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Для организации во время пандемии матчей на своем поле клубы должны будут за два дня до жеребьевки проинформировать УЕФА об условиях проведения соревнований в своей стране. В случае срыва матча из-за неинформированности о текущих правилах клуб получит техническое поражение и покинет турнир.
По итогам жеребьевки клуб, определенный хозяином матча, должен сообщить о возможности проведения матча в своем регионе или предложить альтернативную страну для организации встречи, что должно быть одобрено УЕФА. Также хозяин поля должен предложить альтернативу, если гостевой клуб не может отправиться в определенную страну, не оставшись на карантине. Если клуб откажется участвовать в матче, ему будет назначено техническое поражение. Команды имеют право договариваться о проведении матча на нейтральном поле, если он будет сыгран в стране, входящей в УЕФА.
В случае появления после жеребьевки в стране новых ограничений, мешающих организации встречи, УЕФА назначит клубу техническое поражение. Если встреча была перенесена по инициативе УЕФА в другую страну, то ее организацией должен заниматься клуб, являющийся по жеребьевке хозяином матча.
В случае инфицирования кого-либо из состава клуба, матч может состояться при условии, что в заявке команды будут присутствовать 13 человек, включая одного вратаря. Если команда не может набрать 13 человек, то клубу будет дано до двух дней, чтобы провести дополнительные тесты и дозаявить игроков. В обратном случае команде будет присуждено техническое поражение. Инфицирование в судейской бригаде также не помешает проведению матча: арбитр может быть заменен на другого судью, который является представителем страны одной из команд, или на судью, не являющегося арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА).
Помимо этого, на окончание сезона-2019/20 будут отменено накопительное свойство желтых карточек: предупреждения будут аннулированы после стадии 1/8 финала, а по завершению еврокубков не будут распространяться на турниры следующего сезона.
Российские клубы в квалификации еврокубков и календарь сезона-2019/20
В квалификации еврокубков сезона-2020/21 принимают участие три российских клуба. "Краснодар" начнет путь в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. В квалификации Лиги Европы сыграют московское "Динамо" и "Ростов" - бело-голубые стартуют со второго раунда, клуб из Ростова-на-Дону - с третьего.
10 июля прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов - оставшиеся матчи плей-офф, за исключением несыгранных ответных встреч 1/8 финала, пройдут в формате "Финала восьми" в Лиссабоне. Ответные матчи 1/8 финала состоятся на полях номинальных хозяев 7-8 августа. 12-15 августа пройдут четвертьфиналы, 18-19 августа - полуфиналы, финал запланирован на 23 августа на стадионе "Эштадиу да Луш".
Встречи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 5-6 августа, четвертьфинала - 10-11 августа, полуфинала - 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне.