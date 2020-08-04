Болгарские фанаты добились от властей открытия футбольных стадионов для болельщиков

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Футбольным болельщикам удалось добиться от властей Болгарии открытия стадионов для зрителей перед началом чемпионата. После консультаций с участием премьер-министра Бойко Борисова, которые прошли во вторник, Минздрав разрешил присутствие болельщиков на стадионах не более 1 000 человек в каждом из секторов и не более 50% от общей вместимости спортивных сооружений. На трибунах болельщики должны соблюдать социальную дистанцию.

В понедельник фанаты софийского ЦСКА подготовили и передали открытое письмо, адресованное правительству, санитарным властям, Болгарскому футбольному союзу и профессиональной футбольной лиге. В котором предупредили о серьезных акциях протеста, если их требование не будет выполнено.

"Футбольные стадионы в Болгарии официально закрыты для зрителей до 31 августа, однако в стране работают ночные клубы, дискотеки, рестораны, фитнес-центры. Каждый вечер в Софии проводятся массовые акции протеста, их участники не используют защитных масок и не принимают никаких других мер личной безопасности от заражения COVID-19. Полное безумие на этом фоне думать, что открытые стадионы могут стать источником распространения коронавируса", - утверждали болельщики, требуя открыть доступ на центральный стадион "Васил Левски" в Софии, где в пятницу должен состояться матч открытия футбольного первенства между командами ЦСКА и "ЦСКА 1948".

Коронавирус не спит

Решение о закрытии стадионов для зрителей было принято после финального матча Кубка Болгарии 1 июля, когда "Локомотив" из Пловдива в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА.

В связи с пандемией коронавируса на трибуны софийского стадиона "Васил Левски" тогда было допущено около 12 тыс. болельщиков, которых строго предупредили о необходимости ношения защитных масок, раздававшихся при входе на стадион, и соблюдения социальной дистанции. Также их призывали равномерно распределяться на стадионе, который вмещает более 46 тыс. человек. Все профилактические меры оказались напрасны, требования санитарных властей болельщики проигнорировали и, как и предполагали эксперты, в течение 10 дней после матча была отмечена вспышка коронавирусной инфекции, заразились не только несколько десятков болельщиков в Софии и Пловдиве, но и футболисты.

Распространение коронавируса в Болгарии продолжается, за последние сутки было отмечено 204 новых случаев заболевания, а за все время пандемии COVID-19 заразились 12 159 человек. Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в балканской республике продлен до конца августа.