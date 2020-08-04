"Айлендерс" удвоили преимущество в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с "Флоридой"

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Мартин (27-я минута), Райан Пулок (34) и Джордан Эберле (37 и 51). У "Флориды" отличились Майк Хоффман (12) и Александр Барков (38).

ТАСС, 4 августа. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Флориду" со счетом 4:2 во втором матче предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла при пустых трибунах.

В составе "Флориды" выступали двое россиян. Нападающий Евгений Дадонов во втором матче подряд не сумел отметиться результативными действиями, голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам. Место в воротах "Айлендерс" занимал россиянин Семен Варламов, совершивший 24 сейва.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Айлендерс". Третий матч команды проведут 5 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.