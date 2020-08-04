Форвард "Сент-Луиса" Барбашев не сыграет в ближайших матчах НХЛ из-за рождения ребенка

ТАСС, 4 августа. Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев покинул Эдмонтон и не сыграет в ближайших матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в связи со скорым рождением первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После рождения ребенка Барбашев вернется в Эдмонтон и будет помещен на четырехдневный карантин. Для того, чтобы приступить к тренировкам, россиянину необходимо будет сдать четыре отрицательных теста на коронавирус.

"Мы чувствовали, что для Ивана было важно быть с нами в первых двух играх после рестарта, но мы были готовы к тому, что он уедет, чтобы вернуться в Сент-Луис и быть рядом с [женой] Ксенией", - сказал генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг. - Мы желаем им обоим всего наилучшего и с нетерпением ждем встречи с Иваном в Эдмонтоне во время первого раунда плей-офф".

"Сент-Луис" в первом матче мини-турнира для определения номера посева в первом раунде плей-офф проиграл "Колорадо" со счетом 1:2, Барбашев не отметился результативным действиями. В завершившемся досрочно регулярном сезоне форвард набрал 26 (11 шайб + 15 передач) очков в 69 матчах. Во втором матче кругового турнира "Сент-Луис" сыграет 6 августа с "Вегасом".

После предварительного раунда и мини-турнира за посев в розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.