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НХЛ

Шестеркин сыграет за "Рейнджерс" в матче НХЛ с "Каролиной"

Россиянин не принимал участия в первых двух матчах предварительного раунда плей-офф из-за травмы

ТАСС, 4 августа. Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах "Нью-Йорк Рейнджерс" в третьем матче предварительного раунда плей-офф с "Каролиной". Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

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Шестеркин не играл в первых двух матчах предварительного раунда против "Каролины" из-за травмы. Ворота "Рейнджерс" защищал швед Хенрик Лундквист. 24-летний россиянин станет десятым голкипером-новичком, который будет заигран за "Рейнджерс" в матче плей-офф после Лундквиста, Майка Рихтера, Джона Ванбисбрука, Стива Уикса, Жиля Вильемура, Энди Айткенхеда, Джо Миллера, Лорна Шабо и Джима Генри.

В серии до трех побед лидирует "Каролина" (2-0). Третий матч между командами состоится в ночь со вторника на среду.

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