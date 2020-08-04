Шестеркин сыграет за "Рейнджерс" в матче НХЛ с "Каролиной"

ТАСС, 4 августа. Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах "Нью-Йорк Рейнджерс" в третьем матче предварительного раунда плей-офф с "Каролиной". Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

Шестеркин не играл в первых двух матчах предварительного раунда против "Каролины" из-за травмы. Ворота "Рейнджерс" защищал швед Хенрик Лундквист. 24-летний россиянин станет десятым голкипером-новичком, который будет заигран за "Рейнджерс" в матче плей-офф после Лундквиста, Майка Рихтера, Джона Ванбисбрука, Стива Уикса, Жиля Вильемура, Энди Айткенхеда, Джо Миллера, Лорна Шабо и Джима Генри.

В серии до трех побед лидирует "Каролина" (2-0). Третий матч между командами состоится в ночь со вторника на среду.