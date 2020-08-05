"Фулхэм" вышел в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 5 августа. Футболисты "Фулхэма" в дополнительное время обыграли "Брентфорд" со счетом 2:1 в финальном матче плей-офф за право на участие в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2020/21. Встреча прошла на "Уэмбли" при пустых трибунах.

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

По итогам сезона-2019/20 в чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата Англии) из АПЛ опустились "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич". Прямое право на участие в высшем дивизионе чемпионата страны завоевали "Лидс" и "Вест Бромвич", последняя путевка разыгрывалась в формате плей-офф между "Брентфордом", "Фулхэмом", "Кардиффом" и "Суонси", занявшими с третьего по шестое места соответственно. В полуфинале "Фулхэм" обыграл в двух матчах "Кардифф" (2:0, 1:2), а "Брентфорд" оказался сильнее "Суонси" (0:1, 3:1).

"Фулхэм" играл в АПЛ в период с 2001 по 2014 год, а также в сезоне-2018/19. Лондонский клуб является обладателем Кубка Англии сезона-1974/75, финалистом Лиги Европы (2010) и победителем Кубка Интертото (2002).

Сезон-2020/21 планируется начать 12 сентября. В прошлом сезоне победу в первенстве страны впервые за 30 лет одержал "Ливерпуль".