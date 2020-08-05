Члены наблюдательного совета РУСАДА рассмотрят итоги последнего аудита организации

ТАСС, 5 августа. Первое после длительного перерыва заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоится в среду в формате видеоконференции. Одним из предметов обсуждения станет последняя аудиторская проверка организации, проведенная компанией "Финэкспертиза".

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.

Генеральный директор организации Юрий Ганус заявил ТАСС, что намерен принять участие в заседании наблюдательного совета. Он отрицает правильность выводов аудиторов и не видит причин для игнорирования заседания. По его словам, 5 августа наступит "момент истины".

В состав наблюдательного совета, который является руководящим органом РУСАДА, входит семь человек. Председателем является управляющий партнер компании Ernst & Young по России Александр Ивлев, вице-председателем - член Российской академии медицинских наук Владимир Чехонин. В наблюдательный совет РУСАДА входит Сергей Хрычиков, который был рекомендован Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для включения в качестве международного эксперта, а также двукратная олимпийская чемпионка и член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин, летчик-космонавт Сергей Рязанский и представитель Министерства спорта России Игорь Васильченко. Ганус является генеральным директором Российского антидопингового агентства с августа 2017 года, он был выбран на этот пост на четыре года.

Наблюдательный совет РУСАДА создан в целях содействия эффективному функционированию и совершенствованию деятельности агентства, направленной на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним на национальном уровне. Он не должен зависеть от органов государственной власти и спортивного руководства всех уровней. К компетенции наблюдательного совета относится вынесение на обсуждение общего собрания вопроса о несогласии с деятельностью исполнительного органа РУСАДА. Общее собрание после этого будет обязано обсудить данные рекомендации.

Наблюдательный совет может принимать решения, если в его заседании принимают участие не менее половины членов совета. Решения принимаются большинством голосов.