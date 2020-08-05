"Каролина" вышла в четвертьфинал Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли

ТАСС, 5 августа. "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:1 в третьем матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в четвертьфинал Восточной конференции. Встреча прошла в Торонто без зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Теуво Терявяйнен (24-я минута), Уоррен Фогель (46) и Себастьян Ахо (51, 60). Результативной передачей в эпизоде с первым голом отметился российский форвард команды Андрей Свечников. У проигравших отличился Крис Крайдер (21). Форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали, а проводивший свой первый матч в текущем плей-офф голкипер Игорь Шестеркин совершил 27 сейвов.
"Каролина" стала первой командой, которая преодолела предварительный раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Четвертьфинал Восточной конференции стартует 11 августа. Своего соперника "Каролина" узнает по итогам мини-турнира, где принимают участие "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия".
Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.
В другом матче предварительного раунда "Калгари" победил "Виннипег" (6:2) и теперь ведет в серии со счетом 2-1. Результативной передачей отметился защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов. Также "Торонто" обыграл "Коламбус" (3:0) и сравнял счет в серии - 1-1.