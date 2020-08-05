"Каролина" вышла в четвертьфинал Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли

ТАСС, 5 августа. "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:1 в третьем матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в четвертьфинал Восточной конференции. Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Теуво Терявяйнен (24-я минута), Уоррен Фогель (46) и Себастьян Ахо (51, 60). Результативной передачей в эпизоде с первым голом отметился российский форвард команды Андрей Свечников. У проигравших отличился Крис Крайдер (21). Форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали, а проводивший свой первый матч в текущем плей-офф голкипер Игорь Шестеркин совершил 27 сейвов.

"Каролина" стала первой командой, которая преодолела предварительный раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Четвертьфинал Восточной конференции стартует 11 августа. Своего соперника "Каролина" узнает по итогам мини-турнира, где принимают участие "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия".