СМИ: футболист "Реала" Родригес может перейти в ПСЖ

ТАСС, 5 августа. Колумбийский полузащитник испанского "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой портал Le10Sport.

По информации источника, агент 29-летнего футболиста Жорже Мендеш лично предложил игрока ПСЖ. "Реал" хочет получить за Родригеса €35 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к полузащитнику со стороны английского "Манчестер Юнайтед" и испанского "Атлетико". Контракт колумбийца с "Реалом" действует до лета 2021 года.

Родригес перешел в "Реал" в 2014 году, в текущем сезоне игрок провел 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Предыдущие два сезона он выступал на правах аренды за немецкую "Баварию". В составе команды Родригес стал двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка Германии. Вместе с "Реалом" полузащитник становился чемпионом Испании, двукратным победителем клубного чемпионата мира, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Колумбии Родригес провел 76 матчей, в которых забил 22 мяча. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды, отставая от лидера Радамеля Фалькао на 12 голов.