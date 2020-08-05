Бой Магомедшарипова против Родригеса на турнире UFC 29 августа не состоится

ТАСС, 5 августа. Поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом, который был запланирован на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 29 августа, не состоится. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, чей комментарий приводит портал MMAJunkie.

"У Родригеса растяжение связок голеностопного сустава и перелом, он не примет участие в бое", - сказал Уайт, отметив, что поединок не будет перенесен, UFC в настоящее время активно ищет замену Родригесу.

Первоначально поединок должен был пройти 8 сентября 2018 года, но не состоялся из-за травмы Родригеса.

На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе 27-летнего Родригеса 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.