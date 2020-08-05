Кремлев: бой Бетербиев - Мэн Фаньлун не планируют переносить

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бой между россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном должен пройти в Екатеринбурге 25 сентября, его не планируют переносить. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Бой Бетербиева запланирован на 25 сентября в Екатеринбурге, - сказал Кремлев. - Безусловно, в наше непростое время нельзя исключать разные исходы. Но мы приложим все усилия, чтобы первый бой Артура в России состоялся этой осенью. К слову, Артур уже приступил к подготовке, которая проходит в России".

Изначально поединок должен был состояться 28 марта в Канаде. Позднее организаторы рассматривали вариант с проведением боя без зрителей в США. Однако 17 марта было объявлено, что поединок перенесен на неопределенный срок. В середине июля было объявлено, что бой должен пройти 25 сентября на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо".

Бетербиев владеет титулами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF. В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. На счету Мэн Фаньлуна 16 побед (10 нокаутом).