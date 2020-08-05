Кремлев заявил, что бывший чемпион мира Гассиев должен провести два боя до конца года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев должен провести два боя до конца года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Я сам очень недоволен таким длительным его простоем, - сказал Кремлев. - Мы очень хотим скорее увидеть Мурата на ринге. Рассчитываем, что до конца года Гассиев проведет два боя, первый из которых состоится в середине осени".

Гассиев уступил украинцу Александру Усику в июле 2018 года. С тех пор россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря. Он должен дебютировать в супертяжелом весе в 2020 году.