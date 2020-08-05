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Футбол в России

СМИ: чемпион Европы по футболу Адриен Силва может перейти в "Спартак"

Права на 31-летнего футболиста принадлежат английскому "Лестеру"

ТАСС, 5 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" может подписать контракт с португальским полузащитником Адриеном Силвой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание O Jogo.

Права на 31-летнего футболиста принадлежат английскому "Лестеру", однако Силва не входит в планы клуба. Отмечается, что "Спартак" уже сделал предложение о трансфере полузащитника.

Силва перешел в "Лестер" в 2017 году из португальского "Спортинга". В сезоне-2019/20 он на правах аренды выступал за "Монако". Силва в составе сборной Португалии становился чемпионом Европы 2016 года.

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