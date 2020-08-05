"Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым

ТАСС, 5 августа. Полузащитник Остон Урунов из Узбекистана перешел из футбольного клуба "Уфа" в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Урунов провел 10 матчей за "Уфу", в которых не отметился результативными действиями. В российский клуб он перешел в феврале 2020 года из узбекистанского "Локомотива" (Ташкент). Также на родине он ранее выступал за клуб "Навбахор". В составе сборной Узбекистана Урунов провел три матча.
В первом туре РПЛ сезона-2020/21 "Спартак" 9 августа на домашней арене примет "Сочи".