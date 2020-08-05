В ФК "Уфа" при подписании контракта с Уруновым понимали, что игрок будет востребован в РПЛ

"Спартак" в среду объявил о подписании контракта с Уруновым. За башкирскую команду 19-летний игрок из Узбекистана провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В российский клуб он перешел в феврале 2020 года из узбекистанского "Локомотива" (Ташкент); также на родине он ранее выступал за клуб "Навбахор". В составе сборной Узбекистана Урунов провел три матча.

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Уфа", подписывая контракт с полузащитником Остоном Уруновым, понимало, что игрок будет востребован в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

"Мы понимали, что его могут быстро увести - когда увидели его, понимали, что он будет востребован в России, - сказал Мурзагулов. - Все, что ему нужно было сделать - это подтвердить его уровень. Что он и сделал за 10 матчей".

"Что касается результативных действий, это достаточно формальный подход. Вы же видели, что он делал на поле, как распоряжался мячом и менял направление движения. Мы оценивали его действия на поле, другие после его удачной игры делали результат", - добавил председатель попечительского совета "Уфы", комментируя тот факт, что в составе команды из столицы Башкортостана Урунов не отметился ни одним результативным действием.

1 августа генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что у "Уфы" есть предложение по Урунову от зарубежного клуба на сумму в €5-6 млн. "Про эти цифры ничего говорить не буду, потому что не я об этом заявлял", - сказал собеседник агентства.

"Для Урунова этот переход - большой вызов, но раз он на него решился, значит он готов. Мы его решение поддерживаем. Пусть работает, так же, как у нас, и все у него получится", - резюмировал Мурзагулов.

"Спартак" перед сезоном-2020/21

Урунов стал вторым новичком "Спартака" в летнее трансферное окно. 2 августа клуб объявил о подписании контракта с бывшим нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на три года с возможностью продления на еще один сезон.

Сезон в РПЛ начнется 8 августа. Первый матч в новом сезоне "Спартак" проведет 9 августа - красно-белые в Москве на "Открытие-Арене" сыграют против "Сочи", за который во второй половине сезона-2019/20 выступал Кокорин.