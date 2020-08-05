Тренер российских лыжников Крамер планирует приехать на сбор команды в Приэльбрусье

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер планирует присоединиться к команде на сборе в Терсколе. Об этом он рассказал ТАСС.

В группу немецкого специалиста входят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийский призер Юлия Ступак (Белорукова), призер чемпионата мира Глеб Ретивых, Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Алиса Жамбалова, Майя Якунина. Первые два летних сбора они провели без своего основного тренера, поскольку Крамер не мог въехать на территорию России в связи с пандемией коронавируса.

"Сбор в Терсколе пройдет с 9 по 29 августа, - сказал Крамер. - Сейчас решается, могу ли я тоже поехать на этот сбор. Пока все складывается хорошо, и я очень надеюсь, что увижу свою группу в Терсколе".

Терскол - село в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Тренировочный сбор в августе там планируют провести и другие группы сборной России.

Старт международного сезона запланирован на конец ноября.