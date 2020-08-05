Отправленный под домашний арест Александров остается главой федерации хоккея на траве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Выборы нового президента Федерации хоккея на траве России (ФХТР), которые состоялись в феврале этого года, признаны нелегитимными. Как сообщили ТАСС в Олимпийском комитете России, ФХТР продолжает руководить Николай Александров, который в настоящее время находится под домашним арестом и является фигурантом двух уголовных дел о растрате средств ОАО "Метрострой".

В конце декабря прошлого года Александров, который являлся на тот момент главой "Метростроя", был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений. В феврале в связи с арестом Александрова были проведены внеочередные выборы президента Федерации хоккея на траве России, на которых победил Андрей Кананин, являющийся помощником депутата Госдумы Михаила Бугеры.

"Февральские выборы в Федерации хоккея на траве России признаны нелегитимными, Александров продолжает оставаться руководителем этой общественной организации, - сообщил собеседник ТАСС. - Выборы были проведены с нарушением устава, поскольку действующий президент Александров жив-здоров и заявления о своей отставке не подавал. Срок его полномочий по уставу на момент проведения февральской конференции не истек".

Бывшему руководителю "Метростроя" Александрову вменяют заключение фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе по решению суда Александрова отпустили под домашний арест, но в начале апреля по ходатайству следствия заключили под стражу по второму уголовному делу о растрате. В мае городской суд вновь изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.