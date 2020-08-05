Новый тренер сборной России по гандболу Петкович заявил, что намерен выучить русский язык

Петкович был назначен главным тренером сборной России в начале марта, с немецким тренером югославского происхождения был подписан четырехлетний контракт. На этой неделе он должен впервые приехать в Россию после начала пандемии коронавируса.

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович приступил к изучению русского языка. Об этом он рассказал ТАСС.

"С нетерпением жду возможности лично познакомиться и поработать с игроками, тем более, что здесь, в Берлине, я уже начал учить русский язык, и продолжу его изучение в Москве", - сказал Петкович.

Перестановки в тренерском штабе сборной России произошли после январского чемпионата Европы, на котором команда под руководством Эдуарда Кокшарова заняла 22-е место.

Первым крупным турниром во главе сборной России для Петковича станет чемпионат мира, который пройдет в январе 2021 года в Египте. "Я всегда ставлю только самые высокие цели. Все свое внимание я уделяю игрокам и со своей стороны даю максимум. Уверен, что и они в игре будут максимально выкладываться на площадке", - отметил он.

5 июля Петковичу исполнилось 64 года, он родился в югославском городе Тихалина. В качестве игрока он становился чемпионом и обладателем Кубка Югославии, выиграл Кубок европейских чемпионов. В 1989 году начал тренерскую карьеру, под его руководством команды трижды выигрывали Кубок EHF. В 2005 году он был признан лучшим тренером чемпионата Германии, в 2018-м - лучшим тренером стран бывшей Югославии.