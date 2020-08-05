"Сочи" уведомил КХЛ о случаях заражения коронавирусом в команде

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Клуб "Сочи" уведомил руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о случаях заражения коронавирусом в составе команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Во вторник стартовал предсезонный турнир Sochi Hockey Open, в котором принимает участие сочинский клуб. В стартовом матче против олимпийской сборной России (игроки не старше 20 лет) в заявке "Сочи" отсутствовали игроки основного состава. Встреча завершилась победой сборной России со счетом 6:0.

"Сочи" уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на коронавирус в установленном порядке, эти игроки и контактная группа изолированы, не принимают участие в турнире Sochi Hockey Open и не контактируют с другими участниками турнира, - говорится в заявлении лиги. - Официально диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден Роспотребнадзором у двух игроков клуба".

Сезон КХЛ стартует 2 сентября.