Футболист Урунов рассказал, что его отец мечтал об игре сына в "Спартаке"

ТАСС, 5 августа. Отец футболиста Остона Урунова мечтал, что его сын когда-нибудь будет играть в составе московского "Спартака". Об этом новичок красно-белых рассказал пресс-службе столичного клуба.

"Спартак" объявил о трансфере 19-летнего Урунова в среду. Узбекистанский полузащитник заключил с клубом долгосрочный контракт. До этого он выступал за "Уфу", генеральным директором которой был Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в "Спартаке".

"Спартак" - самая титулованная, народная команда, раньше отец мечтал, чтобы я играл в "Спартаке". Я люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре, посмотрим, куда меня поставит тренер. Шамиль Камильевич привез меня из Узбекистана в "Уфу", дал шанс, теперь надо оправдать себя в "Спартаке". Сейчас у "Спартака" появились 35 миллионов болельщиков из Узбекистана", - сказал Урунов.

"Спартак" начнет новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) домашней игрой против "Сочи" 9 августа.