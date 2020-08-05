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Футбол в России

Вратарь Помазун продлил контракт с ФК ЦСКА и ушел в аренду в "Урал"

Арендное соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера голкипера

ТАСС, 5 августа. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун будет выступать за екатеринбургский "Урал" на правах аренды до окончания сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Отмечается, что 23-летний Помазун подписал новый контракт с ЦСКА до окончания сезона-2024/25. Арендное соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера голкипера.

Помазун является воспитанником академии ЦСКА. Всего за первую команду он провел восемь матчей в различных турнирах.

В новом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" сыграет в первом туре против московского "Динамо" на своем поле 10 августа.

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