Вратарь Помазун продлил контракт с ФК ЦСКА и ушел в аренду в "Урал"

ТАСС, 5 августа. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун будет выступать за екатеринбургский "Урал" на правах аренды до окончания сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Отмечается, что 23-летний Помазун подписал новый контракт с ЦСКА до окончания сезона-2024/25. Арендное соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера голкипера.

Помазун является воспитанником академии ЦСКА. Всего за первую команду он провел восемь матчей в различных турнирах.

В новом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" сыграет в первом туре против московского "Динамо" на своем поле 10 августа.