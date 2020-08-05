Чемпионат России по хоккею на траве отложен из-за недоступности арестованного главы ФХТР

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Возврат к проведению общероссийских соревнований по хоккею на траве в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия доступа представителей Федерации хоккея на траве России (ФХТР) к главе федерации Николаю Александрову, который находится под домашним арестом и подозревается в совершении экономических преступлений. Об этом сообщил ТАСС начальник сборных команд России Александр Костин.

В конце декабря прошлого года Александров, который являлся на тот момент главой "Метростроя", был арестован. Ему вменяли заключение фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе по решению суда Александрова отпустили под домашний арест, но в начале апреля по ходатайству следствия заключили под стражу по второму уголовному делу о растрате. В мае городской суд вновь изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

"2 июля я обратился в следственные органы с просьбой разрешить мне передать Александрову на подпись документы федерации, которые, согласно уставу, имеет право заверять только он, чтобы потом они могли поступить в Министерство спорта России, - заметил Костин. - Речь идет об откорректированном календарном плане проведения соревнований на 2020 год, положении о соревнованиях - тех документах, без согласования которых невозможно возобновление турниров. Из-за карантина все федерации вносили изменения в свои календари, и хоккей на траве также этим занимался. Но я до сих пор не получил ответа от следственных органов, хотя отведенное по закону время уже истекло".

"Повторюсь, изменения в календарь могут быть внесены только после того, как их подпишет действующий глава федерации, - продолжил собеседник ТАСС. - Если бы у нашего президента не было бы никаких проблем, то мы бы давно, думаю, уже возобновили бы проведение соревнований. В середине июля мог бы точно начаться мужской чемпионат страны, вслед за ним потом бы стартовал и женский. Но пока это сделать невозможно".

Костин заметил, что затянувшаяся пауза с возобновлением чемпионатов России отрицательно отражается на уровне подготовки национальных команд по хоккею на траве, которые в последние годы достигли определенного прогресса в своих результатах, сумев осенью прошлого года добраться до стыковых отборочных матчей на Игры в Токио.