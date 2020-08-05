Кожевников: сезон в КХЛ должен стартовать, иначе пауза погубит хоккей в России

Ранее пресс-служба КХЛ объявила, что календарь чемпионата должен быть представлен 7 августа в 18:30. Старт чемпионата запланирован на 2 сентября. На данный момент в Сочи проходит первый из предсезонных турниров, в нем участвуют ХК "Сочи", олимпийская сборная России, петербургский СКА и ярославский "Локомотив".

"Матчи в Сочи открыли программу предсезонных турниров, команды активно готовятся к сезону, до старта которого остается уже меньше месяца. В футболе панике никто не поддался: футбольный чемпионат после паузы возобновили, доиграли до конца, в ближайшие дни стартует уже новый сезон, - сказал Кожевников. - Хоккейные клубы, по сути, были полгода без хоккея, если сидеть и ждать - убьем наш хоккей, нужно играть".

Турнир в Сочи проходит с 4 по 8 августа. "Он по-своему интересен: там и молодежная сборная под руководством Игоря Ларионова, и одни из фаворитов предстоящего сезона - СКА и "Локомотив", у которых новые главные тренеры - Валерий Брагин и Андрей Скабелка, и, конечно же, хозяева. В силу определенных обстоятельств у них появилась возможность посмотреть в деле ближайший резерв", - отметил Кожевников.

Предыдущий сезон КХЛ был досрочно завершен после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса.