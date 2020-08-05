Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
"Наблюдательный совет рекомендовал сегодня общему собранию отстранить Юрия Александровича Гануса от должности генерального директора. Решение было принято большинством голосов - шесть против одного. Я голосовал против", - сказал Хрычиков.
Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен был проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.
"Каждый вправе принимать решения, за которые потом будет отвечать, в любом случае решение будут принимать учредители, - прокомментировал ТАСС решение набсовета Ганус. - Считаю, что такое решение повлечет за собой лишение РУСАДА статуса соответствия, потому что этот вопрос относился к дорожной карте его восстановления. Думаю, что может возникнуть ситуация, при которой суд в ноябре будет простым дополнением к этой истории. Все это будет иметь далеко идущие последствия".
Вопрос об увольнении Гануса будет рассмотрен учредителями РУСАДА позднее на общем собрании.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.