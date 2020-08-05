Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса

"Наблюдательный совет рекомендовал сегодня общему собранию отстранить Юрия Александровича Гануса от должности генерального директора. Решение было принято большинством голосов - шесть против одного. Я голосовал против", - сказал Хрычиков.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен был проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.

"Каждый вправе принимать решения, за которые потом будет отвечать, в любом случае решение будут принимать учредители, - прокомментировал ТАСС решение набсовета Ганус. - Считаю, что такое решение повлечет за собой лишение РУСАДА статуса соответствия, потому что этот вопрос относился к дорожной карте его восстановления. Думаю, что может возникнуть ситуация, при которой суд в ноябре будет простым дополнением к этой истории. Все это будет иметь далеко идущие последствия".

Вопрос об увольнении Гануса будет рассмотрен учредителями РУСАДА позднее на общем собрании.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.