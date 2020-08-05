Матыцин: Минспорт заинтересован, чтобы РУСАДА возглавляли профессиональные люди

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России заинтересовано в том, чтобы во главе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стояли профессиональные люди. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Я жду честных, профессиональных решений, - сказал Матыцин. - Мы как госорган управления не оказываем никакого влияния на решение набсовета и общего собрания, очень важным для нас является взаимодействие с РУСАДА, связанное с образовательной программой по антидопингу. Мы заинтересованы, чтобы во главе организации были профессиональные люди. До сегодняшнего момента у нас выстроены конструктивные отношения, это направление является важным для Минспорта как обеспечивающее чистоту российского спорта".

"Окончательно решение принимает общее собрание. Самое главное - продолжение взаимодействия с РУСАДА, какие бы решения не были приняты. Чтобы это ни в коей мере не повлияло на профессиональную эффективную работу по предупреждению использования допинга в нашей стране", - добавил Матыцин.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус отрицает правильность выводов аудиторов.