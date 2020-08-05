Матыцин: Минспорт заинтересован, чтобы РУСАДА возглавляли профессиональные люди

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России заинтересовано в том, чтобы во главе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стояли профессиональные люди. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.
В среду прошло заседание наблюдательного совета РУСАДА, одним из предметов обсуждения которого стала последняя аудиторская проверка организации, проведенная компанией "Финэкспертиза". Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения генерального директора организации Юрия Гануса.
"Я жду честных, профессиональных решений, - сказал Матыцин. - Мы как госорган управления не оказываем никакого влияния на решение набсовета и общего собрания, очень важным для нас является взаимодействие с РУСАДА, связанное с образовательной программой по антидопингу. Мы заинтересованы, чтобы во главе организации были профессиональные люди. До сегодняшнего момента у нас выстроены конструктивные отношения, это направление является важным для Минспорта как обеспечивающее чистоту российского спорта".
"Окончательно решение принимает общее собрание. Самое главное - продолжение взаимодействия с РУСАДА, какие бы решения не были приняты. Чтобы это ни в коей мере не повлияло на профессиональную эффективную работу по предупреждению использования допинга в нашей стране", - добавил Матыцин.
Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус отрицает правильность выводов аудиторов.