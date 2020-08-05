Журова: потенциальные нарушения со стороны Гануса могут повлиять на отношения РФ с WADA

"WADA согласовывало его кандидатуру, было непросто, чтобы человек устроил обе стороны, - сказала Журова. - Это достаточно серьезное обвинение, если это доказано, и WADA такие скандалы не нужны. Может это будет рассматриваться и правоохранительными органами. Проблем и так хватает, но несомненно, что на этой должности должен быть практически идеальный человек, чтобы к нему не было вопросов".

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен был проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.