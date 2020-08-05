Ивлев: на решение набсовета РУСАДА по Ганусу повлиял ряд нарушений в корпоративной сфере

Рекомендацию совету учредителей о недоверии Ганусу наблюдательный совет РУСАДА вынес в среду. Заседание набсовета состоялось в формате конференц-связи, в нем приняли участие все его члены.

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), вынося решение по генеральному директору Юрию Ганусу, руководствовался не только итогами проведенного ранее финансового аудита, принимались во внимание также нарушения в корпоративной сфере. Об этом ТАСС рассказал глава набсовета Александр Ивлев.

"В четвертом пункте был рассмотрен вопрос, который был поставлен перед нами собранием учредителей. По этому вопросу прошло очень глубокое обсуждение, так как был рассмотрен не только аудиторский отчет, но и ряд нарушений, который был выявлен в рамках корпоративных процедур. Он не был указан в отчете аудитора", - сказал Ивлев.

"В итоге с учетом факторов, указывающих на риски в организации системы внутренних контролей, а также других факторов, упомянутых в ходе обсуждения, мы рекомендовали учредителям рассмотреть вопрос о недоверии Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего нахождения на посту генерального директора РУСАДА", - добавил он.

Глава набсовета отметил, что на заседании слово также было предоставлено Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой. "Ряд доводов был принят, ряд доводов до сих пор вызывает вопросы. Их ответы еще предстоит рассмотреть более внимательно", - отметил он.

Вопрос об увольнении Гануса будет рассмотрен учредителями РУСАДА позднее.